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05 كانون الأول 2022 - 16:36
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معين حمزة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلميّة لـ#عشرين_30: : اللاإدارة تعني اللادولة ونحن نمر بظروف استثنائية جدًّا وما يحدث لا يجب أن يُبنى عليه ولا يمكن أن نستسلم لغياب الدولة رغم تكيّف اللبناني في جميع الظروف

معين حمزة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلميّة لـ#عشرين_30: : اللاإدارة تعني اللادولة ونحن نمر بظروف استثنائية جدًّا وما يحدث لا يجب أن يُبنى عليه ولا يمكن أن نستسلم لغياب الدولة رغم تكيّف اللبناني في جميع الظروف Lebanon, news ,lbci ,أخبار السابق,العام,الأمين,حمزة,معين,
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معين حمزة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلميّة لـ#عشرين_30: : اللاإدارة تعني اللادولة ونحن نمر بظروف استثنائية جدًّا وما يحدث لا يجب أن يُبنى عليه ولا يمكن أن نستسلم لغياب الدولة رغم تكيّف اللبناني في جميع الظروف
Lebanon News
 
 
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