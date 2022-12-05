معين حمزة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلميّة لـ#عشرين_30: : اللاإدارة تعني اللادولة ونحن نمر بظروف استثنائية جدًّا وما يحدث لا يجب أن يُبنى عليه ولا يمكن أن نستسلم لغياب الدولة رغم تكيّف اللبناني في جميع الظروف