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05 كانون الأول 2022 - 16:36
05/12/2022 16:36:18
معين حمزة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلميّة لـ#عشرين_30: : اللاإدارة تعني اللادولة ونحن نمر بظروف استثنائية جدًّا وما يحدث لا يجب أن يُبنى عليه ولا يمكن أن نستسلم لغياب الدولة رغم تكيّف اللبناني في جميع الظروف
معين حمزة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلميّة لـ#عشرين_30: : اللاإدارة تعني اللادولة ونحن نمر بظروف استثنائية جدًّا وما يحدث لا يجب أن يُبنى عليه ولا يمكن أن نستسلم لغياب الدولة رغم تكيّف اللبناني في جميع الظروف
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LBCI News Lebanon
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