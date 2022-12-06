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06 كانون الأول 2022 - 06:19
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نقاشات حامية تُسمع اصواتها الى الخارج من داخل قاعة الهيئة العامة خلال استماع لجنة المال والموازنة لوزير المال بخصوص الضرائب الجديدة

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نقاشات حامية تُسمع اصواتها الى الخارج من داخل قاعة الهيئة العامة خلال استماع لجنة المال والموازنة لوزير المال بخصوص الضرائب الجديدة
Lebanon News
 
 
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