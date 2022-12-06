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06 كانون الأول 2022 - 06:19
06/12/2022 06:19:23
نقاشات حامية تُسمع اصواتها الى الخارج من داخل قاعة الهيئة العامة خلال استماع لجنة المال والموازنة لوزير المال بخصوص الضرائب الجديدة
نقاشات حامية تُسمع اصواتها الى الخارج من داخل قاعة الهيئة العامة خلال استماع لجنة المال والموازنة لوزير المال بخصوص الضرائب الجديدة
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LBCI News Lebanon
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