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06 كانون الأول 2022 - 07:18
06/12/2022 07:18:50
كنعان بعد لجنة المال: توصلنا الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم
كنعان بعد لجنة المال: توصلنا الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم
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