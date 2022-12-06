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06 كانون الأول 2022 - 07:20
06/12/2022 07:20:02
كنعان بعد لجنة المال: لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او اي شيء قريب من صيرفة
كنعان بعد لجنة المال: لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او اي شيء قريب من صيرفة
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LBCI News Lebanon
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