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06 كانون الأول 2022 - 07:17
06/12/2022 07:17:00
كنعان بعد لجنة المال: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول
كنعان بعد لجنة المال: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول
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LBCI News Lebanon
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