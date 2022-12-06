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06 كانون الأول 2022 - 07:17
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كنعان بعد لجنة المال: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول

كنعان بعد لجنة المال: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموازنة,المال,لجنة,كنعان,
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كنعان بعد لجنة المال: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول
Lebanon News
 
 
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