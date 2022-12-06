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06 كانون الأول 2022 - 09:30
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هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية إجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب تمنت على الرئيس بري تأجيل جلسة مناقشة الادعاء بملف الإتصالات

هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية إجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب تمنت على الرئيس بري تأجيل جلسة مناقشة الادعاء بملف الإتصالات Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيابي,المجلس,مكتب,هيئة,
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هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية إجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب تمنت على الرئيس بري تأجيل جلسة مناقشة الادعاء بملف الإتصالات
Lebanon News
 
 
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