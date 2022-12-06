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06 كانون الأول 2022 - 09:30
06/12/2022 09:30:39
هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية إجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب تمنت على الرئيس بري تأجيل جلسة مناقشة الادعاء بملف الإتصالات
هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية إجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب تمنت على الرئيس بري تأجيل جلسة مناقشة الادعاء بملف الإتصالات
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LBCI News Lebanon
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