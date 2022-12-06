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06 كانون الأول 2022 - 09:34
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من تقاطع برج الغزال باتجاه الاشرفيه ومن ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من تقاطع برج الغزال باتجاه الاشرفيه ومن ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من تقاطع برج الغزال باتجاه الاشرفيه ومن ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو
Lebanon News
 
 
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