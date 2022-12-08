آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 02:39
08/12/2022 02:39:11
غياث يزبك للـLBCI: علاقة سياسية ملتبسة كانت دائماً قائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وما حصل ليس نتيجة اشكالية عابرة فما يجري بين الفريقين أمر متوقّع وطبيعي وباسيل يطلب من حزب الله المستحيل أي أن يكون رئيساً للجمهورية
غياث يزبك للـLBCI: علاقة سياسية ملتبسة كانت دائماً قائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وما حصل ليس نتيجة اشكالية عابرة فما يجري بين الفريقين أمر متوقّع وطبيعي وباسيل يطلب من حزب الله المستحيل أي أن يكون رئيساً للجمهورية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سياسية,علاقة,للـLBCI,يزبك,غياث,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً