غياث يزبك للـLBCI: علاقة سياسية ملتبسة كانت دائماً قائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وما حصل ليس نتيجة اشكالية عابرة فما يجري بين الفريقين أمر متوقّع وطبيعي وباسيل يطلب من حزب الله المستحيل أي أن يكون رئيساً للجمهورية