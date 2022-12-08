آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 02:39
Back

غياث يزبك للـLBCI: علاقة سياسية ملتبسة كانت دائماً قائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وما حصل ليس نتيجة اشكالية عابرة فما يجري بين الفريقين أمر متوقّع وطبيعي وباسيل يطلب من حزب الله المستحيل أي أن يكون رئيساً للجمهورية

غياث يزبك للـLBCI: علاقة سياسية ملتبسة كانت دائماً قائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وما حصل ليس نتيجة اشكالية عابرة فما يجري بين الفريقين أمر متوقّع وطبيعي وباسيل يطلب من حزب الله المستحيل أي أن يكون رئيساً للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سياسية,علاقة,للـLBCI,يزبك,غياث,
episodes
غياث يزبك للـLBCI: علاقة سياسية ملتبسة كانت دائماً قائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وما حصل ليس نتيجة اشكالية عابرة فما يجري بين الفريقين أمر متوقّع وطبيعي وباسيل يطلب من حزب الله المستحيل أي أن يكون رئيساً للجمهورية
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً