آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 02:42
08/12/2022 02:42:37
غياث يزبك للـLBCI: ندعو إلى أن تكون جلسات انتخاب الرئيس متواصلة لحين انتخاب رئيس ونحن نتحلّق حول شخص ميشال معوض الذي تكتمل فيه مواصفات رئيس الجمهورية
غياث يزبك للـLBCI: ندعو إلى أن تكون جلسات انتخاب الرئيس متواصلة لحين انتخاب رئيس ونحن نتحلّق حول شخص ميشال معوض الذي تكتمل فيه مواصفات رئيس الجمهورية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ندعو,للـLBCI,يزبك,غياث,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً