سليم عون للـLBCI: منذ 3 جلسات كنا نبحث في إمكانية الخروج من الورقة البيضاء ولا نريد الخروج منها من دون تقديم اسم وخلال الساعتين القادمتين سيتبين لنا إذا كنا سنصوت بورقة بيضاء هذه الجلسة أم لا