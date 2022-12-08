آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 02:55
Back

سليم عون للـLBCI: منذ 3 جلسات كنا نبحث في إمكانية الخروج من الورقة البيضاء ولا نريد الخروج منها من دون تقديم اسم وخلال الساعتين القادمتين سيتبين لنا إذا كنا سنصوت بورقة بيضاء هذه الجلسة أم لا

سليم عون للـLBCI: منذ 3 جلسات كنا نبحث في إمكانية الخروج من الورقة البيضاء ولا نريد الخروج منها من دون تقديم اسم وخلال الساعتين القادمتين سيتبين لنا إذا كنا سنصوت بورقة بيضاء هذه الجلسة أم لا Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,سليم,
episodes
سليم عون للـLBCI: منذ 3 جلسات كنا نبحث في إمكانية الخروج من الورقة البيضاء ولا نريد الخروج منها من دون تقديم اسم وخلال الساعتين القادمتين سيتبين لنا إذا كنا سنصوت بورقة بيضاء هذه الجلسة أم لا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً