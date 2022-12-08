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08 كانون الأول 2022 - 03:03
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سليم عون للـLBCI: أبدينا الاستعداد للحوار حول اسم مرشح للرئاسة لكن الرفض لا زال قائما من قبل القوات اللبنانية والرئيس المنتخب هو رئيس لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين

سليم عون للـLBCI: أبدينا الاستعداد للحوار حول اسم مرشح للرئاسة لكن الرفض لا زال قائما من قبل القوات اللبنانية والرئيس المنتخب هو رئيس لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستعداد,أبدينا,للـLBCI,سليم,
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سليم عون للـLBCI: أبدينا الاستعداد للحوار حول اسم مرشح للرئاسة لكن الرفض لا زال قائما من قبل القوات اللبنانية والرئيس المنتخب هو رئيس لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين
Lebanon News
 
 
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