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08 كانون الأول 2022 - 03:03
08/12/2022 03:03:32
سليم عون للـLBCI: أبدينا الاستعداد للحوار حول اسم مرشح للرئاسة لكن الرفض لا زال قائما من قبل القوات اللبنانية والرئيس المنتخب هو رئيس لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين
سليم عون للـLBCI: أبدينا الاستعداد للحوار حول اسم مرشح للرئاسة لكن الرفض لا زال قائما من قبل القوات اللبنانية والرئيس المنتخب هو رئيس لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين
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