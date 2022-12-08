سليم عون للـLBCI: أبدينا الاستعداد للحوار حول اسم مرشح للرئاسة لكن الرفض لا زال قائما من قبل القوات اللبنانية والرئيس المنتخب هو رئيس لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين