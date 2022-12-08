آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 03:22
Back

فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار

فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار Lebanon, news ,lbci ,أخبار جديد,للـLBCI,الصايغ,فيصل,
episodes
فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً