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08 كانون الأول 2022 - 03:22
08/12/2022 03:22:08
فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار
فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار
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