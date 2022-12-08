آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 03:29
08/12/2022 03:29:25
فيصل الصايغ للـLBCI: عندما يطرح الفريق الآخر إسم ما نستطيع أن نفهم رؤيته ولا نمانع بالعديد من الاسماء والتيار بدأ بالتفكير بأسماء خارج الاتفاق مع حزب الله وحركة أمل
فيصل الصايغ للـLBCI: عندما يطرح الفريق الآخر إسم ما نستطيع أن نفهم رؤيته ولا نمانع بالعديد من الاسماء والتيار بدأ بالتفكير بأسماء خارج الاتفاق مع حزب الله وحركة أمل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يطرح,عندما,للـLBCI,الصايغ,فيصل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً