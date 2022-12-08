فيصل الصايغ للـLBCI: عندما يطرح الفريق الآخر إسم ما نستطيع أن نفهم رؤيته ولا نمانع بالعديد من الاسماء والتيار بدأ بالتفكير بأسماء خارج الاتفاق مع حزب الله وحركة أمل