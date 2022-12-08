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08 كانون الأول 2022 - 03:51
08/12/2022 03:51:01
قبلان قبلان للـLBCI: نعطي لحزب الله والوطني الحر المجال لاعادة التفاهم بعد السجال الحاصل في اليومين الماضيين وأي تبدّل لاي موقف لكتلة نيابية فيما خص انتخاب الرئيس لن يغير شيئا إذ إن الامر مرتبط بالتوافق بين الجميع
قبلان قبلان للـLBCI: نعطي لحزب الله والوطني الحر المجال لاعادة التفاهم بعد السجال الحاصل في اليومين الماضيين وأي تبدّل لاي موقف لكتلة نيابية فيما خص انتخاب الرئيس لن يغير شيئا إذ إن الامر مرتبط بالتوافق بين الجميع
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LBCI News Lebanon
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