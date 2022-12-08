آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 03:57
08/12/2022 03:57:04
بلال الحشيمي للـLBCI: هذه الجلسة كسابقاتها وهناك وجهات نظر مختلفة وارجو عدم تصويب الاسهم باتجاه المجلس النيابي
بلال الحشيمي للـLBCI: هذه الجلسة كسابقاتها وهناك وجهات نظر مختلفة وارجو عدم تصويب الاسهم باتجاه المجلس النيابي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجلسة,للـLBCI,الحشيمي,بلال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً