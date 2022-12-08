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08 كانون الأول 2022 - 04:26
08/12/2022 04:26:42
قاسم هاشم للـLBCI: الاهم كيف نصل الى رئيس للجمهورية وهذا هو المطلوب وموقفنا واضح من البداية وهو التوافق لانه أفضل السبل للوصول الى رئيس للجمهورية
قاسم هاشم للـLBCI: الاهم كيف نصل الى رئيس للجمهورية وهذا هو المطلوب وموقفنا واضح من البداية وهو التوافق لانه أفضل السبل للوصول الى رئيس للجمهورية
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