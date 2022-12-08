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08 كانون الأول 2022 - 04:31
08/12/2022 04:31:27
زياد حواط للـLBCI: ما يحصل بين حزب الله والوطني الحر خلافات مصالح وليست خلافات سياسية والدستور ينص على انتخاب رئيس وليس على التوافق قبل الانتخاب
زياد حواط للـLBCI: ما يحصل بين حزب الله والوطني الحر خلافات مصالح وليست خلافات سياسية والدستور ينص على انتخاب رئيس وليس على التوافق قبل الانتخاب
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