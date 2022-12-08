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08 كانون الأول 2022 - 04:34
08/12/2022 04:34:22
أبو فاعور للـLBCI: الجلسة اليوم اسوأ من سابقاتها لان لا تعاطي جدي مع الامور وللمشكلة بين حزب الله والوطني الحر سقف وهذا الخلاف لن يؤثر على الاستحقاق الرئاسي
أبو فاعور للـLBCI: الجلسة اليوم اسوأ من سابقاتها لان لا تعاطي جدي مع الامور وللمشكلة بين حزب الله والوطني الحر سقف وهذا الخلاف لن يؤثر على الاستحقاق الرئاسي
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