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08 كانون الأول 2022 - 04:34
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أبو فاعور للـLBCI: الجلسة اليوم اسوأ من سابقاتها لان لا تعاطي جدي مع الامور وللمشكلة بين حزب الله والوطني الحر سقف وهذا الخلاف لن يؤثر على الاستحقاق الرئاسي

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أبو فاعور للـLBCI: الجلسة اليوم اسوأ من سابقاتها لان لا تعاطي جدي مع الامور وللمشكلة بين حزب الله والوطني الحر سقف وهذا الخلاف لن يؤثر على الاستحقاق الرئاسي
Lebanon News
 
 
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