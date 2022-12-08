أبو فاعور للـLBCI: الجلسة اليوم اسوأ من سابقاتها لان لا تعاطي جدي مع الامور وللمشكلة بين حزب الله والوطني الحر سقف وهذا الخلاف لن يؤثر على الاستحقاق الرئاسي