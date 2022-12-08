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08 كانون الأول 2022 - 04:38
08/12/2022 04:38:02
الياس اصطفان للـLBCI: نتمنى أن يتوحد صف المعارضة ونحن مع التوافق ضمن صفوف المعارضة وآن الاوان لانتخاب رئيس للجمهورية
الياس اصطفان للـLBCI: نتمنى أن يتوحد صف المعارضة ونحن مع التوافق ضمن صفوف المعارضة وآن الاوان لانتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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