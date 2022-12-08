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08 كانون الأول 2022 - 04:30
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اسعد ضرغام للـLBCI: الاتجاه اكثر نحو الورقة البيضاء ولكننا دخلنا الى مرحلة الاسماء الجدية ولم يقع اي طلاق وهذه أكثر مرحلة حساسة منذ اتفاق مار مخايل وما حصل خطأ بحقنا

اسعد ضرغام للـLBCI: الاتجاه اكثر نحو الورقة البيضاء ولكننا دخلنا الى مرحلة الاسماء الجدية ولم يقع اي طلاق وهذه أكثر مرحلة حساسة منذ اتفاق مار مخايل وما حصل خطأ بحقنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكثر,الاتجاه,للـLBCI,ضرغام,اسعد,
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اسعد ضرغام للـLBCI: الاتجاه اكثر نحو الورقة البيضاء ولكننا دخلنا الى مرحلة الاسماء الجدية ولم يقع اي طلاق وهذه أكثر مرحلة حساسة منذ اتفاق مار مخايل وما حصل خطأ بحقنا
Lebanon News
 
 
 
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