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08 كانون الأول 2022 - 04:30
08/12/2022 04:30:25
اسعد ضرغام للـLBCI: الاتجاه اكثر نحو الورقة البيضاء ولكننا دخلنا الى مرحلة الاسماء الجدية ولم يقع اي طلاق وهذه أكثر مرحلة حساسة منذ اتفاق مار مخايل وما حصل خطأ بحقنا
اسعد ضرغام للـLBCI: الاتجاه اكثر نحو الورقة البيضاء ولكننا دخلنا الى مرحلة الاسماء الجدية ولم يقع اي طلاق وهذه أكثر مرحلة حساسة منذ اتفاق مار مخايل وما حصل خطأ بحقنا
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