أشرف ريفي للـLBCI: إذا جرى فعلا طلاق بين الوطني الحر وحزب الله فالامر سيؤثر على الاستحقاق الرئاسي وأتوقع أن ترتفع اعداد اصوات معوض في جلسة اليوم