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08 كانون الأول 2022 - 04:57
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أشرف ريفي للـLBCI: إذا جرى فعلا طلاق بين الوطني الحر وحزب الله فالامر سيؤثر على الاستحقاق الرئاسي وأتوقع أن ترتفع اعداد اصوات معوض في جلسة اليوم

أشرف ريفي للـLBCI: إذا جرى فعلا طلاق بين الوطني الحر وحزب الله فالامر سيؤثر على الاستحقاق الرئاسي وأتوقع أن ترتفع اعداد اصوات معوض في جلسة اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,ريفي,أشرف,
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أشرف ريفي للـLBCI: إذا جرى فعلا طلاق بين الوطني الحر وحزب الله فالامر سيؤثر على الاستحقاق الرئاسي وأتوقع أن ترتفع اعداد اصوات معوض في جلسة اليوم
Lebanon News
 
 
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