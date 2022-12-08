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08 كانون الأول 2022 - 05:04
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ألان عون للـLBCI: التعاطي مع التشريع مرتبط بتشريع الضرورة القسوة وخيارنا الورقة البيضاء لاننا لم نقتنع بعد بخيار نؤمن له فرصة النجاح

ألان عون للـLBCI: التعاطي مع التشريع مرتبط بتشريع الضرورة القسوة وخيارنا الورقة البيضاء لاننا لم نقتنع بعد بخيار نؤمن له فرصة النجاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار التعاطي,للـLBCI,ألان,
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ألان عون للـLBCI: التعاطي مع التشريع مرتبط بتشريع الضرورة القسوة وخيارنا الورقة البيضاء لاننا لم نقتنع بعد بخيار نؤمن له فرصة النجاح
Lebanon News
 
 
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