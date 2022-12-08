آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 05:26
08/12/2022 05:26:42
الوكالة الوطنية: معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا وقد حضرت قوة من الجيش
الوكالة الوطنية: معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا وقد حضرت قوة من الجيش
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقابة,معتصمون,الوطنية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً