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08 كانون الأول 2022 - 05:26
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الوكالة الوطنية: معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا وقد حضرت قوة من الجيش

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الوكالة الوطنية: معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا وقد حضرت قوة من الجيش
Lebanon News
 
 
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