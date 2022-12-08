آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 06:01
Back

علي حسن خليل: حريصون على انتظام علاقات القوى السياسية بعضها مع بعض ولا خيار للخروج من الازمة الا بالتواصل والحوار والمطلوب من كل طرف ان يراجع موقفه لاطلاق الحوار

علي حسن خليل: حريصون على انتظام علاقات القوى السياسية بعضها مع بعض ولا خيار للخروج من الازمة الا بالتواصل والحوار والمطلوب من كل طرف ان يراجع موقفه لاطلاق الحوار Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريصون,خليل,
episodes
علي حسن خليل: حريصون على انتظام علاقات القوى السياسية بعضها مع بعض ولا خيار للخروج من الازمة الا بالتواصل والحوار والمطلوب من كل طرف ان يراجع موقفه لاطلاق الحوار
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً