آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 06:01
08/12/2022 06:01:35
علي حسن خليل: حريصون على انتظام علاقات القوى السياسية بعضها مع بعض ولا خيار للخروج من الازمة الا بالتواصل والحوار والمطلوب من كل طرف ان يراجع موقفه لاطلاق الحوار
علي حسن خليل: حريصون على انتظام علاقات القوى السياسية بعضها مع بعض ولا خيار للخروج من الازمة الا بالتواصل والحوار والمطلوب من كل طرف ان يراجع موقفه لاطلاق الحوار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريصون,خليل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً