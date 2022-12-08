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08 كانون الأول 2022 - 16:21
08/12/2022 16:21:00
فادي الحسن للـLBCI: في الشهر السابع من العام 2022 وصل مجمل أعداد الركاب القادمين والمغادرين عبر المطار الى 800 ألف راكب وهذا كان أعلى رقم سجّلناه السنة
فادي الحسن للـLBCI: في الشهر السابع من العام 2022 وصل مجمل أعداد الركاب القادمين والمغادرين عبر المطار الى 800 ألف راكب وهذا كان أعلى رقم سجّلناه السنة
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