آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 16:42
Back

وزير السياحة للـLBCI: أدعو المؤسسات السياحية كافة الى التسعير بالدولار ولكن الفاتورة يجب أن تكون بالليرة اللبنانية على سعر صرف كل يوم بيومه

وزير السياحة للـLBCI: أدعو المؤسسات السياحية كافة الى التسعير بالدولار ولكن الفاتورة يجب أن تكون بالليرة اللبنانية على سعر صرف كل يوم بيومه Lebanon, news ,lbci ,أخبار المؤسسات,أدعو,للـLBCI,السياحة,وزير,
episodes
وزير السياحة للـLBCI: أدعو المؤسسات السياحية كافة الى التسعير بالدولار ولكن الفاتورة يجب أن تكون بالليرة اللبنانية على سعر صرف كل يوم بيومه
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً