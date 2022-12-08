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08 كانون الأول 2022 - 16:42
08/12/2022 16:42:36
وزير السياحة للـLBCI: أدعو المؤسسات السياحية كافة الى التسعير بالدولار ولكن الفاتورة يجب أن تكون بالليرة اللبنانية على سعر صرف كل يوم بيومه
وزير السياحة للـLBCI: أدعو المؤسسات السياحية كافة الى التسعير بالدولار ولكن الفاتورة يجب أن تكون بالليرة اللبنانية على سعر صرف كل يوم بيومه
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