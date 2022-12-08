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08 كانون الأول 2022 - 16:54
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وزير السياحة للـLBCI: لدينا اليوم 150 بيت ضيافة مسجلين لدى وزارة السياحة ونعمل على مشروع كبير لبيوت الضيافة وللنقابة وهذا المشروع سنطلقه بنصف كانون الثاني

وزير السياحة للـLBCI: لدينا اليوم 150 بيت ضيافة مسجلين لدى وزارة السياحة ونعمل على مشروع كبير لبيوت الضيافة وللنقابة وهذا المشروع سنطلقه بنصف كانون الثاني Lebanon, news ,lbci ,أخبار لدينا,للـLBCI,السياحة,وزير,
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وزير السياحة للـLBCI: لدينا اليوم 150 بيت ضيافة مسجلين لدى وزارة السياحة ونعمل على مشروع كبير لبيوت الضيافة وللنقابة وهذا المشروع سنطلقه بنصف كانون الثاني
Lebanon News
 
 
 
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