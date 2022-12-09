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09 كانون الأول 2022 - 06:27
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باسيل من بكركي: ما جرى في الموضوع الحكومي ومسألة المراسيم ضرب للكيان وللجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية

باسيل من بكركي: ما جرى في الموضوع الحكومي ومسألة المراسيم ضرب للكيان وللجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكركي,باسيل,
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باسيل من بكركي: ما جرى في الموضوع الحكومي ومسألة المراسيم ضرب للكيان وللجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية
Lebanon News
 
 
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