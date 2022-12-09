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09 كانون الأول 2022 - 06:27
09/12/2022 06:27:01
باسيل من بكركي: ما جرى في الموضوع الحكومي ومسألة المراسيم ضرب للكيان وللجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية
باسيل من بكركي: ما جرى في الموضوع الحكومي ومسألة المراسيم ضرب للكيان وللجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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