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09 كانون الأول 2022 - 11:08
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الخزانة الاميركية: واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية حقوق الانسان في التيبت

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الخزانة الاميركية: واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية حقوق الانسان في التيبت
Lebanon News
 
 
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