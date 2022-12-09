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09 كانون الأول 2022 - 11:24
09/12/2022 11:24:24
ميقاتي في القمة العربية - الصينية: لبنان يتطلع الى هذه القمة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية والصين ولنا كل الامال لتفعيل التعاون بيننا بما فيه مصلحة شعوبنا
ميقاتي في القمة العربية - الصينية: لبنان يتطلع الى هذه القمة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية والصين ولنا كل الامال لتفعيل التعاون بيننا بما فيه مصلحة شعوبنا
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LBCI News Lebanon
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