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09 كانون الأول 2022 - 11:24
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ميقاتي في القمة العربية - الصينية: لبنان يتطلع الى هذه القمة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية والصين ولنا كل الامال لتفعيل التعاون بيننا بما فيه مصلحة شعوبنا

ميقاتي في القمة العربية - الصينية: لبنان يتطلع الى هذه القمة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية والصين ولنا كل الامال لتفعيل التعاون بيننا بما فيه مصلحة شعوبنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار العربية,القمة,ميقاتي,
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ميقاتي في القمة العربية - الصينية: لبنان يتطلع الى هذه القمة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية والصين ولنا كل الامال لتفعيل التعاون بيننا بما فيه مصلحة شعوبنا
Lebanon News
 
 
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