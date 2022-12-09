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09 كانون الأول 2022 - 12:25
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الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال,السابق,الرئيس,
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الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية
Lebanon News
 
 
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