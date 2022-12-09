آخر الأخبار
09 كانون الأول 2022 - 12:25
09/12/2022 12:25:29
الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية
الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال,السابق,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً