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10 كانون الأول 2022 - 13:32
10/12/2022 13:32:01
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا
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LBCI News Lebanon
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