آخر الأخبار
10 كانون الأول 2022 - 13:32
Back

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,مجلس,ورئيس,العهد,
episodes
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً