آخر الأخبار
11 كانون الأول 2022 - 08:22
11/12/2022 08:22:07
توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص وسجنهم احتياطيا في بلجيكا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي
توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص وسجنهم احتياطيا في بلجيكا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أشخاص,الاتهام,توجيه,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً