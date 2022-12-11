آخر الأخبار
11 كانون الأول 2022 - 08:22
Back

توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص وسجنهم احتياطيا في بلجيكا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي

توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص وسجنهم احتياطيا في بلجيكا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار أشخاص,الاتهام,توجيه,
episodes
توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص وسجنهم احتياطيا في بلجيكا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً