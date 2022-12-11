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11 كانون الأول 2022 - 15:35
11/12/2022 15:35:04
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": انعقاد جلسة مجلس الوزراء أكبر من كل شيء في ظل تركيبة المنظومة السياسية كما مع غياب وزراءنا عن الجلسة
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": انعقاد جلسة مجلس الوزراء أكبر من كل شيء في ظل تركيبة المنظومة السياسية كما مع غياب وزراءنا عن الجلسة
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