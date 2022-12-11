آخر الأخبار
11 كانون الأول 2022 - 15:50
Back

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": نبّهت من الفوضى الدستورية قبل الدخول بالفراغ حتّى وتحدثت بالموضوع مع حزب الله وبكركي

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": نبّهت من الفوضى الدستورية قبل الدخول بالفراغ حتّى وتحدثت بالموضوع مع حزب الله وبكركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
episodes
باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: نبّهت من الفوضى الدستورية قبل الدخول بالفراغ حتّى وتحدثت بالموضوع مع حزب الله وبكركي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً