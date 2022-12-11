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11 كانون الأول 2022 - 15:53
11/12/2022 15:53:04
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": موضوع قبول المراسيم ليس موضوع تفاهم إنما "البلد كله العوض بسلامته" اذا عدنا لهذا النوع من التعاطي وهل يقبل حزب الله وغير حزب الله أن تصدر هكذا مراسيم في لبنان؟ ولن نقبل العودة الى ما قبل الـ2005
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": موضوع قبول المراسيم ليس موضوع تفاهم إنما "البلد كله العوض بسلامته" اذا عدنا لهذا النوع من التعاطي وهل يقبل حزب الله وغير حزب الله أن تصدر هكذا مراسيم في لبنان؟ ولن نقبل العودة الى ما قبل الـ2005
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