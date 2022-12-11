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11 كانون الأول 2022 - 16:18
11/12/2022 16:18:06
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": قصدت ثنائي أمل-حزب الله عندما تحدثت عن "مشغلّي" ميقاتي وتوجه الوزير هكتور حجار إلى جلسة الحكومة كان للقول إننا غير موافقين على انعقادها
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": قصدت ثنائي أمل-حزب الله عندما تحدثت عن "مشغلّي" ميقاتي وتوجه الوزير هكتور حجار إلى جلسة الحكومة كان للقول إننا غير موافقين على انعقادها
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