باسيل لـ"الاحد مع ماريو": قصدت ثنائي أمل-حزب الله عندما تحدثت عن "مشغلّي" ميقاتي وتوجه الوزير هكتور حجار إلى جلسة الحكومة كان للقول إننا غير موافقين على انعقادها