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11 كانون الأول 2022 - 16:18
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": قصدت ثنائي أمل-حزب الله عندما تحدثت عن "مشغلّي" ميقاتي وتوجه الوزير هكتور حجار إلى جلسة الحكومة كان للقول إننا غير موافقين على انعقادها

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": قصدت ثنائي أمل-حزب الله عندما تحدثت عن "مشغلّي" ميقاتي وتوجه الوزير هكتور حجار إلى جلسة الحكومة كان للقول إننا غير موافقين على انعقادها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: قصدت ثنائي أمل-حزب الله عندما تحدثت عن &quot;مشغلّي&quot; ميقاتي وتوجه الوزير هكتور حجار إلى جلسة الحكومة كان للقول إننا غير موافقين على انعقادها
Lebanon News
 
 
 
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