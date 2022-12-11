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11 كانون الأول 2022 - 16:35
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": الحوار بحاجة إلى علاقات "طيبة" كي ينجح وذهبنا مع خيار الورقة البيضاء كي نترك المجال مفتوحا أمام كافة الخيارات وسنعمل جديا داخل التيار الوطني الحر لتسمية مرشح جدي للرئاسة

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": الحوار بحاجة إلى علاقات "طيبة" كي ينجح وذهبنا مع خيار الورقة البيضاء كي نترك المجال مفتوحا أمام كافة الخيارات وسنعمل جديا داخل التيار الوطني الحر لتسمية مرشح جدي للرئاسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: الحوار بحاجة إلى علاقات &quot;طيبة&quot; كي ينجح وذهبنا مع خيار الورقة البيضاء كي نترك المجال مفتوحا أمام كافة الخيارات وسنعمل جديا داخل التيار الوطني الحر لتسمية مرشح جدي للرئاسة
Lebanon News
 
 
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