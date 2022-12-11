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11 كانون الأول 2022 - 16:55
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لمست حرص البطريرك وهو لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لمست حرص البطريرك وهو لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: لمست حرص البطريرك وهو لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله
Lebanon News
 
 
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