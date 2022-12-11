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11 كانون الأول 2022 - 16:55
11/12/2022 16:55:16
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لمست حرص البطريرك وهو لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لمست حرص البطريرك وهو لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله
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