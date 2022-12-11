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11 كانون الأول 2022 - 17:00
11/12/2022 17:00:03
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده في وقت هناك اتفاق بيننا مبني على استراتيجيات ولهذا السبب يصوتون بورقة بيضاء
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده في وقت هناك اتفاق بيننا مبني على استراتيجيات ولهذا السبب يصوتون بورقة بيضاء
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