باسيل لـ"الاحد مع ماريو": كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده في وقت هناك اتفاق بيننا مبني على استراتيجيات ولهذا السبب يصوتون بورقة بيضاء