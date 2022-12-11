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11 كانون الأول 2022 - 17:00
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده في وقت هناك اتفاق بيننا مبني على استراتيجيات ولهذا السبب يصوتون بورقة بيضاء

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده في وقت هناك اتفاق بيننا مبني على استراتيجيات ولهذا السبب يصوتون بورقة بيضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده في وقت هناك اتفاق بيننا مبني على استراتيجيات ولهذا السبب يصوتون بورقة بيضاء
Lebanon News
 
 
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