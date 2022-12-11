باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لدي مصلحة شخصية ومرتبطة بالتيار بانتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية ولكن ليس على صعيد البلد ولا افكر الا بمصلحة البلد لا بمصلحة التيار بعد 6 سنوات ولا بمصلحتي بعد 6 سنوات