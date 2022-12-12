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12 كانون الأول 2022 - 03:42
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ميقاتي من بكركي: مصرون على متابعة شؤون المواطن ومتفقون على جلسة تشاور وزارية قريبة

ميقاتي من بكركي: مصرون على متابعة شؤون المواطن ومتفقون على جلسة تشاور وزارية قريبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصرون,بكركي,ميقاتي,
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ميقاتي من بكركي: مصرون على متابعة شؤون المواطن ومتفقون على جلسة تشاور وزارية قريبة
Lebanon News
 
 
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