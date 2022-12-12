آخر الأخبار
12 كانون الأول 2022 - 03:44
12/12/2022 03:44:38
ميقاتي من بكركي: البطريرك حريصٌ على لبنان وجميعنا يهمّنا أمور اللبنانيين وأكّدت أنّنا مع التشاور بين كل الفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة
ميقاتي من بكركي: البطريرك حريصٌ على لبنان وجميعنا يهمّنا أمور اللبنانيين وأكّدت أنّنا مع التشاور بين كل الفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار البطريرك,بكركي,ميقاتي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً