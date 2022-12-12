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12 كانون الأول 2022 - 03:44
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ميقاتي من بكركي: البطريرك حريصٌ على لبنان وجميعنا يهمّنا أمور اللبنانيين وأكّدت أنّنا مع التشاور بين كل الفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة

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ميقاتي من بكركي: البطريرك حريصٌ على لبنان وجميعنا يهمّنا أمور اللبنانيين وأكّدت أنّنا مع التشاور بين كل الفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة
Lebanon News
 
 
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