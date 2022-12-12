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12 كانون الأول 2022 - 03:11
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ميقاتي من بكركي: شرحت للبطريرك الراعي موضوع جلسة المجلس الوزراء الاخيرة إذ دستوريا اتى بموقفه الصحيح والموضوع غير طائفي وميثاقيا كان هناك تمثيلا كاملا ومصرون عل متابعة امر المواطن

ميقاتي من بكركي: شرحت للبطريرك الراعي موضوع جلسة المجلس الوزراء الاخيرة إذ دستوريا اتى بموقفه الصحيح والموضوع غير طائفي وميثاقيا كان هناك تمثيلا كاملا ومصرون عل متابعة امر المواطن Lebanon, news ,lbci ,أخبار للبطريرك,شرحت,بكركي,ميقاتي,
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ميقاتي من بكركي: شرحت للبطريرك الراعي موضوع جلسة المجلس الوزراء الاخيرة إذ دستوريا اتى بموقفه الصحيح والموضوع غير طائفي وميثاقيا كان هناك تمثيلا كاملا ومصرون عل متابعة امر المواطن
Lebanon News
 
 
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