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12 كانون الأول 2022 - 03:11
12/12/2022 03:11:12
ميقاتي من بكركي: شرحت للبطريرك الراعي موضوع جلسة المجلس الوزراء الاخيرة إذ دستوريا اتى بموقفه الصحيح والموضوع غير طائفي وميثاقيا كان هناك تمثيلا كاملا ومصرون عل متابعة امر المواطن
ميقاتي من بكركي: شرحت للبطريرك الراعي موضوع جلسة المجلس الوزراء الاخيرة إذ دستوريا اتى بموقفه الصحيح والموضوع غير طائفي وميثاقيا كان هناك تمثيلا كاملا ومصرون عل متابعة امر المواطن
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LBCI News Lebanon
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