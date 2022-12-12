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12 كانون الأول 2022 - 03:49
12/12/2022 03:49:34
ميقاتي من بكركي: معنيون جميعًا بوحدة لبنان و"حظّي كدقيق ٍ فوقَ شوكٍ نثروهُ ثمّ قالوا لحُفاةٍ يومَ ريح إجمعوهُ"
ميقاتي من بكركي: معنيون جميعًا بوحدة لبنان و"حظّي كدقيق ٍ فوقَ شوكٍ نثروهُ ثمّ قالوا لحُفاةٍ يومَ ريح إجمعوهُ"
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