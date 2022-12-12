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12 كانون الأول 2022 - 03:49
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ميقاتي من بكركي: معنيون جميعًا بوحدة لبنان و"حظّي كدقيق ٍ فوقَ شوكٍ نثروهُ ثمّ قالوا لحُفاةٍ يومَ ريح إجمعوهُ"

ميقاتي من بكركي: معنيون جميعًا بوحدة لبنان و"حظّي كدقيق ٍ فوقَ شوكٍ نثروهُ ثمّ قالوا لحُفاةٍ يومَ ريح إجمعوهُ" Lebanon, news ,lbci ,أخبار جميعًا,معنيون,بكركي,ميقاتي,
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ميقاتي من بكركي: معنيون جميعًا بوحدة لبنان و&quot;حظّي كدقيق ٍ فوقَ شوكٍ نثروهُ ثمّ قالوا لحُفاةٍ يومَ ريح إجمعوهُ&quot;
Lebanon News
 
 
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