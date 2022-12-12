آخر الأخبار
12 كانون الأول 2022 - 05:16
12/12/2022 05:16:38
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتيل كونترول
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتيل كونترول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المشتركة,النيابية,اللجان,جلسة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً