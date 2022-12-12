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12 كانون الأول 2022 - 06:00
12/12/2022 06:00:00
اللجان النيابية المشتركة وقبل إستكمال البحث في المادة الرابعة المتعلقة بالإستثناءات من قانون الكابيتال كونترول تناقش إمكانية إضافة مواد متعلقة بحقوق المودعين
اللجان النيابية المشتركة وقبل إستكمال البحث في المادة الرابعة المتعلقة بالإستثناءات من قانون الكابيتال كونترول تناقش إمكانية إضافة مواد متعلقة بحقوق المودعين
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