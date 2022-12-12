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12 كانون الأول 2022 - 06:32
12/12/2022 06:32:53
ارجاء اجتماع جلسة مجلس القضاء الاعلى التي كانت مقررة بعد الظهر بسبب سفر البعض ولم يتم تحديد موعد آخر بعد
ارجاء اجتماع جلسة مجلس القضاء الاعلى التي كانت مقررة بعد الظهر بسبب سفر البعض ولم يتم تحديد موعد آخر بعد
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LBCI News Lebanon
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