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12 كانون الأول 2022 - 06:32
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ارجاء اجتماع جلسة مجلس القضاء الاعلى التي كانت مقررة بعد الظهر بسبب سفر البعض ولم يتم تحديد موعد آخر بعد

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ارجاء اجتماع جلسة مجلس القضاء الاعلى التي كانت مقررة بعد الظهر بسبب سفر البعض ولم يتم تحديد موعد آخر بعد
Lebanon News
 
 
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