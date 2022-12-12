بو صعب: هدفنا الوحيد وهو تحريك العجلة الاقتصادية ولن نقبل بشطب الودائع أو تبخّر أموال المودعين انما الكابيتل كونترول يعطي الثقة لعودة الاستثمارات الى لبنان وتمكّنا من اعادة النقاش الى السكة الصحيحة