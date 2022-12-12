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12 كانون الأول 2022 - 08:23
12/12/2022 08:23:22
بو صعب: هدفنا الوحيد وهو تحريك العجلة الاقتصادية ولن نقبل بشطب الودائع أو تبخّر أموال المودعين انما الكابيتل كونترول يعطي الثقة لعودة الاستثمارات الى لبنان وتمكّنا من اعادة النقاش الى السكة الصحيحة
بو صعب: هدفنا الوحيد وهو تحريك العجلة الاقتصادية ولن نقبل بشطب الودائع أو تبخّر أموال المودعين انما الكابيتل كونترول يعطي الثقة لعودة الاستثمارات الى لبنان وتمكّنا من اعادة النقاش الى السكة الصحيحة
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